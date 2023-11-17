Склад загорелся в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 17 ноября загорелся склад, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС, в Турксибском районе на улице Бекмаханова, д. 2/16 горит мебельный склад.
"На тушение и защиту соседних складских помещений введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты Угроза распространения снята", – говорится в сообщении.
В Алматы 25 сентября пострадал пожарный при ликвидации пожара в строительном магазине.
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