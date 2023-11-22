Ущерб почти в четыре млрд: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии
Фото: pexels
22 ноября 2023 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры Zakon.kz рассказали о задержании казахстанца на территории Грузии.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый находился в розыске с марта 2020 года.
"Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 млрд тенге. По уголовному делу проходят более 600 потерпевших".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
16 ноября 2023 года стало известно, что из Болгарии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в участии террористической группы – гражданина РК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12-ти лет.
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