Ущерб почти в четыре млрд: разыскиваемого казахстанца задержали в Грузии

22 ноября 2023 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры Zakon.kz рассказали о задержании казахстанца на территории Грузии.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый находился в розыске с марта 2020 года.

"Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой, где ущерб составил более 3,6 млрд тенге. По уголовному делу проходят более 600 потерпевших". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

16 ноября 2023 года стало известно, что из Болгарии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в участии террористической группы – гражданина РК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12-ти лет.