В Сети появилось видео, как сидевшую на лавочке женщину сбила машина
Фото: Zakon.kz
В Экибастузе женщину сидевшую на лавочке сбила машина, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, 21 ноября около 17:30 водитель автомобиля Hyundai matrix по улице М. Ауэзова наехал на яму, после чего не справился с управлением и сбил лавочку, на которой сидела женщина. После машина въехала в магазин.
"В результате ДТП, женщину госпитализировали. Автомашина водворена на специальную стоянку", – говорится в сообщении.
Назначены экспертизы, проводится проверка.
Ранее машину разломило пополам в результате ДТП в Экибастузе, погиб пассажир.
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