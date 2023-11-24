Женщина выбросила ребенка с третьего этажа в Шымкенте – полиция проводит расследование

В Шымкенте 23 ноября вечером женщина выбросила ребенка с третьего этажа, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали врачам, что все произошло около 21:00, малыша из окна выбросила родственница. По некоторым данным, 40-летняя женщина состоит на учете в Центре психического здоровья. После происшествия женщину доставили в психдиспансер.

Полиция проводит расследование.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП.

В Управлении здравоохранения корреспонденту Zakon.kz сообщили, что ребенок находится в областной детской больнице.

Ранее в Алматинской области беременную иностранку задержали за попытку продать ребенка.



