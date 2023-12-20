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В Темиртау мужчина поджог чужой автомобиль "из хулиганства"

В Темиртау мужчина поджог чужой автомобиль "из хулиганства" Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
33-летний житель Темиртау в состоянии алкогольного опьянения поджог автомобиль местной жительницы из "хулиганских побуждений", сообщает Zakon.kz.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау обратилась 32-летняя жительница города. Она рассказала, что вернулась вечером домой и припарковала авто во дворе у дома. Через некоторое время, около 22:30, она увидела, что ее машина горит, пишет E-Karaganda.

"Вскоре я от автомобиля остался только остов и восстановлению уже не он подлежал. Сумма ущерба составила 1 млн тенге. Экспертиза установила, что произошел поджог", – рассказали в департаменте полиции Карагандинской области.

Полицейские завели дело и задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина во всем признался и рассказал, что в тот вечер был пьян и из хулиганства поджог машину. Ему грозит наказание по статье 202 УК РК, "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Накануне стало известно, что два дипломата посольства Казахстана в Сеуле потушили горящий автомобиль в Ханнам-донге 18 декабря около 13:20 по местному времени.

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Мария Мельникова
Караганда Карагандинская область
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