Из Казахстана депортировали троих граждан Бангладеша

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе, на железнодорожном вокзале, задержали троих граждан Народной Республики Бангладаш, которые нарушили миграционное законодательство Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Трое мужчин в возрасте 41, 31 и 26 лет были выдворены из страны. Также, в отношении иностранцев были составлены административные материалы по ч. 4 ст. 517 КРКоАП.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда города Актобе по административным правонарушениям иностранные граждане привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы РК с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет", – пояснил начальник департамента полиции региона Бакытжан Малыбаев.

С начала года сотрудниками департамента полиции на транспорте к административной ответственности привлечены более 2 тыс. лиц за нарушение миграционного законодательства Казахстана, из них за нарушение правил пребывания в РК 1474 иностранцев. Постановлением судов за пределы нашей страны выдворены 376 иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что 72-летний гражданин РФ был оштрафован в Казахстане почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство.