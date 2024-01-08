Три человека погибли в ДТП на трассе Уральск-Атырау

Столкновение автомобилей Chevrolet Nexia и Toyota Ipsum произошло 7 января на трассе Уральск – Атырау. Погибли три человека, еще восемь – получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в результате лобового столкновения скончались оба водителя и один пассажир. Восемь пострадавших доставили в больницу, пишет "Мой Город".

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Накануне, 6 января, в Уральске произошло ДТП с участием трех машин. Инцидент случился на окружном шоссе возле АЗС "Октан". В результате аварии один человек скончался по дороге в больницу, еще пятеро получили травмы.