Студентка в Уральске погибла, катаясь с друзьями на капоте машины
Фото: Zakon.kz
5 января в 23:41 в больницу Уральска доставили 17-летнюю девушку, которая, не приходя в сознание, скончалась, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО, девушка с друзьями каталась на старом капоте, прицепив его к машине.
"Во время катания они врезались в газовую опору. В настоящее время два автомобиля доставлены в управление полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", – уточнили в ведомстве.
Уточняется, что погибшая училась в местном колледже.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП на трассе Уральск – Атырау.
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