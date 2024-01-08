Студентка в Уральске погибла, катаясь с друзьями на капоте машины

5 января в 23:41 в больницу Уральска доставили 17-летнюю девушку, которая, не приходя в сознание, скончалась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО, девушка с друзьями каталась на старом капоте, прицепив его к машине.

"Во время катания они врезались в газовую опору. В настоящее время два автомобиля доставлены в управление полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", – уточнили в ведомстве.

Уточняется, что погибшая училась в местном колледже.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП на трассе Уральск – Атырау.