Авария с участием двух автомобилей и отбойника произошла в Алматы

ДТП произошло в Алматы по улице Новая Саина, ниже улицы Монке би, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Daewoo Damas, двигался он по улице Саина в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

Спереди от него в правом ряду двигался автомобиль, за которым двигался мопед.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент мопедист решил обогнать автомобиль, вырулил на соседнюю полосу и подрезал водителя Damas.

Фото: Zakon.kz

Водитель Damas, пытаясь избежать столкновения, вырулил в сторону встречной полосы, где влетел в отбойник.

Фото: Zakon.kz

Damas выбил отбойник на проезжую часть, а сам выехал на встречную полосу, где автомобиль опрокинулся и ударился о Toyota Highlander.

Фото: Zakon.kz

В аварии никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Между тем, мопедист, по словам водителя Damas, не остановился и сразу скрылся с места ДТП. Однако водитель пострадавшей Toyota заявила, что мопеда во время движения она не видела.

Фото: Zakon.kz

Водитель Damas вызвал манипулятор, чтобы поставить автомобиль на колеса и вернуть отбойник в исходное место.

Фото: Zakon.kz

Все детали аварии выясняют дорожные полицейские.