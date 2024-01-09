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Авария с участием двух автомобилей и отбойника произошла в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
ДТП произошло в Алматы по улице Новая Саина, ниже улицы Монке би, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Daewoo Damas, двигался он по улице Саина в северном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Спереди от него в правом ряду двигался автомобиль, за которым двигался мопед.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент мопедист решил обогнать автомобиль, вырулил на соседнюю полосу и подрезал водителя Damas.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель Damas, пытаясь избежать столкновения, вырулил в сторону встречной полосы, где влетел в отбойник.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Damas выбил отбойник на проезжую часть, а сам выехал на встречную полосу, где автомобиль опрокинулся и ударился о Toyota Highlander.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В аварии никто не пострадал.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Между тем, мопедист, по словам водителя Damas, не остановился и сразу скрылся с места ДТП. Однако водитель пострадавшей Toyota заявила, что мопеда во время движения она не видела.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель Damas вызвал манипулятор, чтобы поставить автомобиль на колеса и вернуть отбойник в исходное место.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Все детали аварии выясняют дорожные полицейские.

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