В Атырау вымогали 7 млн тенге у предпринимателя, выигравшего тендер

В Атырау задержали подозреваемых в вымогательстве семи миллионов тенге у предпринимателя, выигравшего тендер. Спецоперацию провели полицейские совместно с областным ДКНБ при координации прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Двое подозреваемых в возрасте 34 и 35 лет задержаны при получении миллиона тенге от потерпевшего.

Согласно материалам дела, с октября прошлого года у мужчины забрали уже 4,5 миллиона тенге.



"В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в крупном размере группой лиц", - сообщили в полиции.

Ранее мы рассказывали о другой спецоперации, которую провели в декабре 2023 года в Атырау. Тогда силовики задерживали вымогателей, которые требовали от индивидуальных предпринимателей 10 млн тенге.