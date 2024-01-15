Алматинского физрука обвинили в систематический побоях школьников

Шестиклассник из Алматы заявил о побоях на уроках физкультуры. По словам ребенка, учитель занимается рукоприкладством в отношении него и одноклассников, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение опубликовали в соцсетях – мальчик признается, что от избиений у него болят ребра и живот.

"Он меня ударил по ребрам, у меня сейчас болят все ребра уже четвертый день, живот, возле живота. Когда он меня ударил, он мне сказал, если я пожалуюсь, он мне даст "шапалак". Он выворачивает руки всем моим одноклассникам, кто не берет форму, и всем угрожает так. Я уже боюсь идти в школу, потому что думаю, что он может мне что-то сделать". Пострадавший школьник

В полиции рассказали Astana TV о начале проверки.

"Департамент полиции г. Алматы сообщает, что по данному факту УП Алатауского района проводится проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК". Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Ранее сообщалось, что в Шымкенте школьник умер на уроке физкультуры.