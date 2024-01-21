Пять жильцов многоэтажки отравились после травли тараканов в Уральске

Фото: pixabay

Пять человек, в том числе ребенок, оказались в больнице после травли тараканов в многоэтажном доме в Уральске, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального издания "Мой город", инцидент произошел 19 января в доме №61/3 по улице 1-й Завокзальный тупик. "По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 36-летний житель многоэтажки в 23:00 распылил в своей квартире вещество для уничтожения тараканов. Позже соседи почувствовали недомогание и вызвали скорую", – пишет издание. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО заявили, что произошло массовое ингаляционное отравление химическим веществом. "В приемный покой областной станции сокрой медицинской помощи доставили пять человек. пострадавшими оказались 50-летний мужчина, женщины 73, 42 и 32 лет и 5-летняя девочка", – уточняет СМИ. Сейчас состояние госпитализированных удовлетворительное, 20 января всех отпустили на дальнейшее амбулаторное наблюдение. Похожая ситуация произошла в Актобе. Тогда жители многоэтажки отравились хлором. Как оказалось, дезинфицирующим веществом обработали подвал и ядовитые пары стали подниматься в квартиры. Читайте также Мужчина и подросток заблудились в степи из-за бурана на западе Казахстана

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