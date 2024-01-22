Пьяного казахстанца, оскорбившего сотрудницу аэропорта Атырау, наказали

Пьяный казахстанец матерился и оскорблял сотрудницу аэропорта Атырау, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что 19 января 2024 года сотрудники Линейного отдела полиции Атырау задержали одного из пассажиров авиарейса сообщением "Атырау – Шымкент" авиакомпании Fly Arystan за нарушения общественного порядка.

"При проверке установлено, что 47-летний мужчина находясь в состоянии акогольного опьянения, при этом, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес работника аэропорта. В отношении данного гражданина транспортными полицейскими были приняты меры, возбуждено административное производство по мелкому хулиганству с применением ст. 789 ч.3 КоАП. Собранный материал передан Специализированный административный суд г. Атырау – для рассмотрения", – прокомментировали в ведомстве.

Решением суда мужчина привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 14 МРП (51 688 тенге).

Ранее в социальных сетях распространилось видео этого инцидента.

Другой случай произошел в аэропорту Алматы. 13 января там при попытке пересечения государственной границы задержали мужчину. Известно, что он находился в международном розыске с 2013 года. Задержанный оказался 53-летним вором в законе Самарканом Ахметовым, известным в криминальных кругах как Самар.