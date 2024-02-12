Улицы подтопило в Атырау из-за обильного снеготаяния

В Атырау из-за обильного снеготаяния произошло частичное подтопление улиц, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МЧС, данный вопрос находится на контроле местных исполнительных органов.

"По информации акимата в настоящее время откачено 2000 куб.м.воды. Задействована 21 спецтехника по очистке улиц города от дождевой и талой воды. Работы будут продолжены до полного ее завершения. Данное происшествие носит сезонный характер, из-за отсутствия арычно-ливневой системы. Ситуация на контроле МЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.