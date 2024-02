Подросток погиб во время стрельбы в метро Нью-Йорка

Как пишет издание New York Post, погибшая получила ранение в голову.



Уточняется, что очевидцы слышали более 10 выстрелов. Также известно о еще 5 пострадавших.

❗🚇🇺🇸 - #UPDATE: One person died and five others were injured after a shooting, on Monday night (12), at a subway station in the Bronx, New York.



The shooting happened on the Mount Eden station platform as people waited for the southbound 4 train, sources said.



The fatal…