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Подросток погиб во время стрельбы в метро Нью-Йорка

стрельба в нью-йоркском метро Фото: pixabay
12 февраля около 03:40 по времени Астаны в районе станции "Маунт-Иден" в Бронксе в вагоне метро возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь. В результате инцидента погибла девочка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание New York Post, погибшая получила ранение в голову.

"Пострадавшими оказались подростки в возрасте от 12 до 17 лет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что очевидцы слышали более 10 выстрелов. Также известно о еще 5 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Сан-Франциско (штат Калифорния) по меньшей мере один человек погиб, четверо ранены.

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