Подросток погиб во время стрельбы в метро Нью-Йорка
Фото: pixabay
12 февраля около 03:40 по времени Астаны в районе станции "Маунт-Иден" в Бронксе в вагоне метро возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь. В результате инцидента погибла девочка, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание New York Post, погибшая получила ранение в голову.
"Пострадавшими оказались подростки в возрасте от 12 до 17 лет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что очевидцы слышали более 10 выстрелов. Также известно о еще 5 пострадавших.
❗🚇🇺🇸 - #UPDATE: One person died and five others were injured after a shooting, on Monday night (12), at a subway station in the Bronx, New York.— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) February 13, 2024
The shooting happened on the Mount Eden station platform as people waited for the southbound 4 train, sources said.
The fatal… pic.twitter.com/YIH569snem
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Сан-Франциско (штат Калифорния) по меньшей мере один человек погиб, четверо ранены.
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