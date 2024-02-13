Подросток погиб во время стрельбы в метро Нью-Йорка

Фото: pixabay

12 февраля около 03:40 по времени Астаны в районе станции "Маунт-Иден" в Бронксе в вагоне метро возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь. В результате инцидента погибла девочка, сообщает Zakon.kz.

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