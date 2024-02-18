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Взрыв в жилом доме Караганды: спасатели извлекли два газовых балона

последствия взрыва Фото: ДЧС Карагандинской области
В Караганде с трех часов ночи продолжаются спасательно-аварийные работы на месте взрыва, обрушившего жилой дом. Под завалами обнаружили предполагаемую причину взрыва, сообщает Zakon.kz.

18 февраля в 9:00 под завалами дома были обнаружены два 5-литровых газовых баллона, один из которых находится в взрывном состоянии.

"Это примерно подтверждает предположение о взрыве газа. Работы продолжаются", - сообщили в департаменте по ЧС Карагандинской области.

Также они поделились кадрами с места работ, на которых видно, насколько сильными были последствия взрыва.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области сообщили о взрыве в жилом доме, в котором проживали шесть человек. Позже спасатели сообщили, что мужчина 1966 года рождения и девушка 2008 года рождения госпитализированы. Тогда же ДЧС обнаружили предлагаемую причину взрыва – в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон.

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