В Китае судно протаранило мост: погибли два человека

Утром 22 февраля контейнеровоз столкнулся с пирсом моста, проходящего по водной артерии в Гуанчжоу. Обрушился мостовой настил, а автобус упал в воду. Известно о двоих погибших, три человека числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Контейнеровоз плыл из Фошаня в Гуанчжоу, он проплывал под мостом Лисиньша, сообщает Global Times.

Двоих человек спасли, двое погибли, один член экипажа получил незначительные травмы, а три человека числятся пропавшими без вести. Власти расследуют причину аварии, спасательные работы продолжаются.

Пострадали пять автомобилей, в том числе один электромотоцикл. Два транспортных средства упали в воду, а три других – на лодку. Жителей близлежащих районов эвакуировали.

Breaking News: A cargo ship incident in #Guangzhou, southern China, results in a bridge fracture, sending vehicles plunging into the water.



Authorities are on-site managing the situation, and investigations are underway.📹@MillitaryNerd#CargoShipIncident #GuangzhouBridge pic.twitter.com/q3M4MOdgDV — The Asian Affairs (@TheAsianAffairs) February 22, 2024

Мост Лисиньша является основным маршрутом для жителей острова Саньмин. После инцидента на мосту ограничили движение.

Партийный секретарь деревни Миньцзянь Чжун Вэйхун сообщил, что для жителей по-прежнему доступен паром.



26 июля 2019 года серьезные повреждения получила балка мостового короба моста Лисиньша. Тогда власти ограничили проезд по мосту для транспортных средств общей массой 15 тонн и более.

В июле 2020 года власти отменили ограничения на движение по мосту. Тогда сообщалось о завершении работ по ремонту и укреплению. Власти утверждали, что мост находится в хорошем техническом состоянии, а предельный вес транспортных средств, проезжающих по мосту Лисиньша, был увеличен до 20 тонн.