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Законодательство РК

"Жуткое ощущение": в Актау сняли на видео сожжение трупов собак

"Жуткое ощущение": в Актау сняли на видео сожжение трупов собак Фото: pxhere
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео, как сжигают трупы собак в пригороде облачного центра. Автор предполагает, что этих бродячих животных отстрелили сотрудники отлова, сообщает Zakon.kz.

Азамат Сарсенбаев видео опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мы любим возмущаться, почему у нас ни как в Европе, Турции или Дубае. А я скажу, почему! Потому что многие из нас элементарно не могут сосуществовать с окружающими нами собаками, кошками, птицами и т.д. В той же самой Европе каждый человек, прежде чем одомашнить животное, тысячу раз подумает, взвесит и примет ответственность", – написал он. 

По мнению блогера, в Казахстане легкомысленно относятся к жизни животных

"Поигрался с игрушкой и выкинул, а потом эту же игрушку в лучшем случае подберут с улицы волонтеры, сделают стерилизацию, обезопасят и отпустят восвояси, в худшем случае собаку просто пристрелят и сожгут на окраине города (искренне не понимаю, зачем нужно было убивать собак с бирками). Что уж говорить об уровне жизни, если даже в таких моментах мы колоссально отстаем от остального цивилизованного мира. Честно говоря, мне было не по себе видеть эту картину, сразу же началась ассоциация с холокостом, жуткое ощущение", – считает Азамат Сарсенбаев.

Автора поста поддержали пользователи Сети. В своих комментариях они выразили свое негодование и назвали этот инцидент ужасным:

  • Потому что полный беспредел и анархия в регионах Казахстана! В открытую саботируют указы и не соблюдают национальные законы. Так до настоящего сепаратизма недалеко, местные акимы никого не боятся!
  • Человек человеку враг, что говорить о братьях наших. Мы никогда не ценим чужую жизнь.
  • Как же это страшно.

23 февраля министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената Парламента РК 23 февраля 2024 года прокомментировал норму законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающую эвтаназию бродячих собак и кошек. Глава Минэкологии отметил, что факты нападения бродячих собак на людей не уменьшились, а бродячих собак становится все больше. Он считает, что эта мера не повлияет на имидж страны, мол, такая практика есть во многих странах мира. При этом у самого министра две собаки.

Николай Ежелев
Актау
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