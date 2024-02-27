В Жамбылской области из снежных заносов спасли семь человек, из них четверо китайцев
Фото: скриншот с видео
В МЧС РК сообщили, что 26 февраля в Жуалынском районе, в 8 км от с. Шымбулак, сотрудники ДЧС спасли и доставили в с. Б. Момышулы семь человек из них четверо граждан Китая, которые застряли в снежном плену, передает Zakon.kz
Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Ранее 18 февраля сообщалось, что 18 человек спасли в Жамбылской области. Тогда в Кордайском районе эвакуировали 5 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе.
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