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Законодательство РК

В Астане в районе Байконыр загорелся одноэтажный бокс

В Астане в районе Байконыр загорелся одноэтажный бокс Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о возгорании одноэтажного бокса в районе Байконыр, по ул.Ондирис 37. Площадь пожара устанавливается, передает Zakon.kz

По данным ведомства  в тушении пожара задействованы, 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС.

Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.

Позже сообщили, что 07-26 пожар был локализован.


Ранее в МЧС сообщили об еще одном пожаре. 28 февраля в 04.37 час.Сырдарьинский р-н, с. Бесарык, Кызылординской области в отдельно-стоящем одноэтажном здании птице фабрики произошло загорание потолочного перекрытия на площади 288 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - устанавливается. Пожар в 05.41 час.  локализован, в 06.12 час.ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 ед.техники ДЧС. 

А до этого мы писали, что мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме в Жанатасе. Житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже и т.д.

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Мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме в Жанатасе
Елена Вебер
Астана Пожар
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