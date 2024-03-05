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Стало известно число звонков минувшей ночью, поступивших на номер горячей линии оперативных служб

Горячая линия, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 08:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 5 марта оперативные группы МЧС, ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей принимали телефонные звонки от жителей данных регионов, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях прошло круглосуточное дежурство оперативных групп МЧС и ДЧС.

Горячая линия, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 08:07

Фото: пресс-служба МЧС РК

Всего на телефон горячей линии поступило 259 звонков информационного характера.

Накануне в Алматы произошло сильное землетрясение.

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