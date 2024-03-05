Стало известно число звонков минувшей ночью, поступивших на номер горячей линии оперативных служб

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ночь на 5 марта оперативные группы МЧС, ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей принимали телефонные звонки от жителей данных регионов, сообщает Zakon.kz.

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