В Астане на мусороперерабатывающем заводе задержаны 37 узбеков-нелегалов

В Комитете миграционной службы МВД РК сообщили, что в столице за день выявили 119 гастарбайтеров - нарушителей и 5 фактов оказания иностранцами интимных услуг, сообщает Zakon.kz

Также в ведомстве сообщили, что в ходе отработки на территории мусороперерабатывающего завода выявлено 37 граждан Узбекистана, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность.

Кроме того были проверены квартиры, хостелы, общежития, строительные объекты, промышленные зоны и рынки.

Сотрудники Комитета миграционной службы призывали соблюдать законодательство и предупредили об уголовной ответственности за неоднократный прием на работу работодателем иностранцев, пребывающих без соответствующего разрешения.

Ранее сообщалось, что в Алматы буквально за два дня задержали более 100 иностранцев. 50 из них, в виду отсутствия документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем, к административной ответственности по ч. 4 ст. 517 КРКоАП привлечены 13 иностранцев, проверка в отношении 39 иностранных граждан продолжается