В Туркестанской области произошел пожар

Ранним утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК на территории частного жилого дома села Арыс произошел пожар. Загорелась крыша отдельно стоящей хозяйственной постройки и 10 т складированного сена. Общая площадь пожара составила 75 кв. м.

Силами 14 огнеборцев и четырех единиц техники пожар ликвидирован в 04:00 час. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

12 марта обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области.