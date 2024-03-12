В Туркестанской области произошел пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранним утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК на территории частного жилого дома села Арыс произошел пожар. Загорелась крыша отдельно стоящей хозяйственной постройки и 10 т складированного сена. Общая площадь пожара составила 75 кв. м.
Силами 14 огнеборцев и четырех единиц техники пожар ликвидирован в 04:00 час. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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