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Законодательство РК

Огнеборцы Караганды спасли пятерых человек

Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 04:30 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 17 марта, в результате пожара в подвальном помещении, силами карагандинских огнеборцев спасены пять человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, в районе Казыбек би города Караганды в подвальном помещении двухэтажного здания произошло загорание деревянной обшивки. Силами ДЧС посредством трехколенной лестницы через балкон спасены пять человек.

В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и более семи единиц техники. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

В начале месяца, в результате пожара в квартире девятиэтажного дома в Караганде, спасены 10 человек. Двоих пришлось госпитализировать в больницу.

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