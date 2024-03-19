Массовая авария произошла напротив мечети в Алматы

19 марта четыре машины столкнулись в Алматы по проспекту аль-Фараби, прямо напротив мечети, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали участники движения, все двигались по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

За улицей Ходжанова, прямо напротив мечети, на полном ходу автомобиль Toyota Camry белого цвета влетела сзади в идентичную Camry.

Фото: Zakon.kz

Машину от удара отбросило в правую сторону. Вылетая с дороги, она врезалась в рекламную стелу.

Фото: Zakon.kz

Предполагаемого виновника аварии в это время отбросило в левую сторону, где в процессе он задел "Газель".

Фото: Zakon.kz

"Газель" по итогу зажала серебристую Toyota Camry XV40.

Фото: Zakon.kz

Между тем, виновник аварии, следом за "Газелью" и Camry, вылетел на разделительную аллею, где снес две елки.

Фото: Zakon.kz

Снеся вторую елку, машину развернуло и она вновь влетела в "Газель".

Фото: Zakon.kz

В аварии никто серьезно не пострадал. Всем оказана первая медицинская помощь.

Фото: Zakon.kz

В обеих направлениях образовались большие пробки.

Фото: Zakon.kz

Позже выяснилось, что за рулем белой Camry находился молодой человек с двумя девушками. Также стало известно, что водитель "Газели" ездил с просроченными правами.





В деталях ДТП разбираются дорожные полицейские.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области.