Массовая авария произошла напротив мечети в Алматы
Как рассказали участники движения, все двигались по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
За улицей Ходжанова, прямо напротив мечети, на полном ходу автомобиль Toyota Camry белого цвета влетела сзади в идентичную Camry.
Фото: Zakon.kz
Машину от удара отбросило в правую сторону. Вылетая с дороги, она врезалась в рекламную стелу.
Фото: Zakon.kz
Предполагаемого виновника аварии в это время отбросило в левую сторону, где в процессе он задел "Газель".
Фото: Zakon.kz
"Газель" по итогу зажала серебристую Toyota Camry XV40.
Фото: Zakon.kz
Между тем, виновник аварии, следом за "Газелью" и Camry, вылетел на разделительную аллею, где снес две елки.
Фото: Zakon.kz
Снеся вторую елку, машину развернуло и она вновь влетела в "Газель".
Фото: Zakon.kz
В аварии никто серьезно не пострадал. Всем оказана первая медицинская помощь.
Фото: Zakon.kz
В обеих направлениях образовались большие пробки.
Фото: Zakon.kz
Позже выяснилось, что за рулем белой Camry находился молодой человек с двумя девушками. Также стало известно, что водитель "Газели" ездил с просроченными правами.
В деталях ДТП разбираются дорожные полицейские.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области.