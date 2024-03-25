Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В одной из квартир многоэтажного жилого дома захлопнулась дверь и внутри осталась пожилая женщина

Женщина, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 08:40 Фото: pixabay
В городе Шымкенте 24 марта по номеру “112” поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома захлопнулась дверь и внутри осталась пожилая женщина, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, прибывшие по адресу спасатели оперативно-спасательного отряда смогли открыть дверь специальными инструментами. Женщина в слезах призналась спасателям, что ей пришлось кидать в сторону двери рядом находившиеся предметы. Так она сообщала о своем положении соседям. Подоспевшая к этому времени дочь пенсионерки выразила спасателям благодарность.

МЧС настоятельно просит не оставлять без присмотра детей и пожилых людей.

20 марта стали известны подробности спецоперации по освобождению заложницы в Шымкенте.

Читайте также

Внедорожник попал в ДТП и сгорел на трассе в Жетысуской области
Внедорожник попал в ДТП и сгорел на трассе в Жетысуской области
Легковушка опрокинулась на трассе в Карагандинской области, пострадали шесть человек
Легковушка опрокинулась на трассе в Карагандинской области: пострадали шесть человек
Мужчина погиб в пожаре в пятиэтажном доме в Караганде
Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Караганде
Алия Абди
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 25 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Число погибших при теракте в московском &quot;Крокус сити холле&quot; достигло 137
Число погибших при теракте в московском "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек
дождь
В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: