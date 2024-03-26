В с.Коянды 40 человек откачивают талые воды и устраняют подтопления частных домов

В МЧС РК сообщили, что в Акмолинской области в с.Коянды талыми водами подтоплены три частных дома и два временных жилых сооружений. Сотрудники областного ДЧС и около 20 единиц техники откачивают воду, передает Zakon.kz

"Работают силы и средства ДЧС Астана и Акмолинской области и МИО в порядке 42 человек л/с и около 20 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.





Ранее сообщалось, что в селе Коянды проводят усиленные противопаводковые мероприятия, так как местные жители требовали объявить ЧС из-за паводков.

До этого мы писали, что в Аягозе Абайской области талые воды подтопили дворовые участки. Сейчас талые воды там также активно откачивают.



