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Законодательство РК

В с.Коянды 40 человек откачивают талые воды и устраняют подтопления частных домов

В с.Коянды 40 человек откачивают талые воды и устраняют подтопления частных домов, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 04:13 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что в Акмолинской области в с.Коянды талыми водами подтоплены три частных дома и два временных жилых сооружений. Сотрудники областного ДЧС и около 20 единиц техники откачивают воду, передает Zakon.kz

"Работают силы и средства ДЧС Астана и Акмолинской области и МИО в порядке 42 человек л/с и около 20 единиц техники", - говорится в сообщении МЧС.


Ранее сообщалось, что в селе Коянды проводят усиленные противопаводковые мероприятия, так как местные жители требовали объявить ЧС из-за паводков.

До этого мы писали, что в Аягозе Абайской области талые воды подтопили дворовые участки. Сейчас талые воды там также активно откачивают.


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Елена Вебер
МЧС РК Акмолинская область
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