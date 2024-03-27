Теракт в "Крокусе": совет Парламентской ассамблеи ОДКБ выступил с заявлением
Фото: paodkb.org
Совет Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с заявлением в связи с терактом в торгово-развлекательном центре Красногорска Московской области "Крокус сити холл", сообщает Zakon.kz.
Главы парламентских делегаций государств-членов ОДКБ осудили жестокий теракт, произошедший в ТРЦ "Крокус сити холл".
"Мы, главы парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в Парламентской ассамблее организации, решительно осуждаем акт жестокой и циничной террористической атаки, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области и приведший к многочисленным жертвам среди мирных граждан", – говорится в заявлении, опубликованном 26 марта на сайте ПА ОДКБ.
22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей. 26 марта было предъявлено обвинение восьмому подозреваемому, которого арестовали до 22 мая.
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