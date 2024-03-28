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Законодательство РК

Ночью в Костанайской области спасено более 150 местных граждан, из них 63 – это несовершеннолетние жители

Спасение, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 07:25 Фото: pixabay
Ночью 28 марта проведена спасательная операция по эвакуации жителей села Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз и девяти зимовок Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, работа по спасению жителей области проходила под координацией Республиканского оперативного штаба ведомства. Оно завершилось с привлечением воздушных судов минобороны. В результате чего, пострадавшие от паводков жители были доставлены на вертолетах в эвакуационные пункты города Аркалык.

Часами ранее стало известно, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ, в город Аркалык Костанайской области были направлены силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области.

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Алия Абди
МЧС РК Костанайская область
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