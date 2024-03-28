В Костанайской области спасли более 150 жителей, из них 63 – несовершеннолетние дети

Ночью 28 марта проведена спасательная операция по эвакуации жителей сел Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз и девяти зимовок Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, работа по спасению жителей области проходила под координацией Республиканского оперативного штаба ведомства. Оно завершилось с привлечением воздушных судов Минобороны. В результате чего пострадавшие от паводков жители были доставлены на вертолетах в эвакуационные пункты города Аркалык.

Часами ранее стало известно, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в город Аркалык Костанайской области были направлены силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области.