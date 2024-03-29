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В Актюбинской области с крыши затопленного сарая спасли 15 человек

В Актюбинской области с крыши затопленного сарая спасли 15 человек, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 02:52 Фото: МЧС РК
В селе Берсиева Уилского района Актюбинской области летчики Минобороны экстренно спасли людей с крыши утопающей хозпостройки, сообщает Zakon.kz

В Минобороны сообщили, что 29 марта текущего года во время эвакуационных мероприятий экипаж вертолета Ми-8 получил сообщение по рации о критической ситуации на краю поселка Берсиева. Люди не смогли самостоятельно покинуть село и застряли на крыше тонущего сарая. Экипаж оперативно отреагировал, вертолет, зависнув в метре от крыши строения, принял на борт ждавших помощи людей, которые были эвакуированы.

По информации "КазАвтоЖол" в Актюбинской области организовано круглосуточное дежурство сотрудников, активно ведутся круглосуточные работы по предотвращению паводков.


В свою очередь в МЧС РК сообщили, что с 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. 

Республиканский оперативный штаб по ликвидации последствий паводков ведёт кооррдинацию специальной операции по поставке гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Продукты питания, предметы гигиены, а также необходимая одежда и одеяла будут доставлены по воздуху.


Ранее сообщалось, что в Уилском районе Актюбинской области 29 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация из-за весенних паводков. Одно село полностью затоплено.

А позже появилась информация, что близ села Жургенова прорвало плотину.

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