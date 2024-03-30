В Туркестанской области на вертолете эвакуировали около 70 человек

Фото: пресс-служба МЧС РК

В связи с притоком талых вод произошло повышение уровня реки Кобда. Вода переливается через искусственную дамбу, возникла угроза затопления населенного пункта Когалы в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

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