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Законодательство РК

Меры по борьбе с последствиями паводков принимались и в ночное время

Кызылординская область, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 04:30 Фото: скриншот видео
В ночь на 1 апреля в стране продолжалась активная работа по борьбе с последствиями паводков, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, ближе к 04:00 в Атыраускую область выехала группа спасателей ДЧС Кызылординской области.

"Личный состав направлен для ликвидации сложившейся паводковой обстановки в регионе", – говорится в сообщении ведомства.

В эту же ночь в селе Миялы Кызылкугинского района Атырауской области, силами местных спасателей и неравнодушных жителей региона проводились берегоукрепительные работы. Видеоролики о проводимой работе на местах регулярно размещаются в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее, по состоянию на 17:15 31 марта МЧС опубликовало общую информацию о паводковой ситуации в Казахстане.

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