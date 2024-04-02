Больше недели ищут двух мужчин, пропавших при переправе через реку в ВКО

Больше недели ищут двух мужчин, пропавших при переправе через реку Борлы на тракторе, передает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, утром 26 марта спасателям сообщили, что двое мужчин застряли на середине Борлы, попытавшись переправиться через реку на тракторе.

По словам очевидцев, они неоднократно подъезжали к ним на лошадях и предлагали свою помощь, однако мужчины отказались и ждали, пока их эвакуируют вместе с техникой.

В это время спасатели Аягоза проводили поисковые работы в крестьянском хозяйстве "Шығыс" в 80 км от города, где 23 марта при переходе через реку, упав с лошади, утонул мужчина. К тому же, в той местности отсутствует связь.

В итоге на реку Борлы поступила помощь из Семея. Однако спасатели не обнаружили молодых людей с трактором. Их поиски продолжаются, в них участвуют силы и средства ОСО ДЧС Абайской и Жетысуской областей, полицейские, а также неравнодушные жители. Используются два беспилотника. Четыре раза вылетали вертолеты Минобороны и "Казавиаспаса".

В министерстве добавили, что пропавшие не являются участниками работ по предупреждению весенних паводков.

Более 120 жителей села Тайсойған были эвакуированы с помощью моторных лодок. С утра также из населенного пункта Көздіқара в безопасное место эвакуированы около 30 жителей.

