Преступник сознался в краже золотого унитаза стоимостью около шести млн долларов

Британский преступник признался, что участвовал в краже золотого унитаза. Арт-объект был вынесен из Бленхеймского дворца в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

В Великобритании признал вину один из четырех преступников, которых подозревают в краже золотого унитаза из дворца в графстве Оксфордшир. По данным BBC от 2 апреля, ограбление произошло в 2019 году. Арт-объект весом около 100 кг, выполненный из 18-каратного золота, был создан итальянским художником Маурицио Каттеланом. Унитаз стоимостью около шести млн долларов выставлялся в Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов Мальборо. Резиденция известна как место рождения Уинстона Черчилля.

В преступлении сознался 39-летний Джеймс Шин, отбывающий тюремный срок за серию краж. Среди прочего, британец вынес из Национального музея скачек трофеи на сумму более полумиллиона долларов.

В краже золотого унитаза обвиняются еще три жителя Великобритании. Свою вину они не признали, но суд над ними запланирован на февраль 2025 года.

Самое интересное, что местонахождение арт-объекта до сих неизвестно. В прошлом году за нахождение унитаза страховщики назначили награду в 123 тыс. долларов.