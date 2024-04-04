Министр по ЧС Узбекистана посетил Актобе в связи с трагедией на трассе Самара – Шымкент

В связи с трагедией Актобе посетил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Хуршид Алибаев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, вице-министр МЧС Серик Туленбергенов от имени министра по ЧС Чингиса Аринова выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в ДТП.



ДТП произошло 3 апреля на автодороге Самара – Шымкент, погибли восемь человек. По информации полиции, ДТП произошло возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, которым управлял гражданин Узбекистана.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

В связи с трагедией президент Касым-Жомарт Токаев направил президенту Шавкату Мирзиёеву телеграмму соболезнования.