Двое людей погибли Кульсары

7 апреля, около 11:00 спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин, без признаков жизни в городе Кульсары Жылыойского района, сообщает Zakon.kz.

Со слов МЧС, 6 апреля мужчина 1974 года рождения со своим другом, самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Погибли они съехав с дороги в кювет и перевернувшись.



"Всего в поисковых работах были задействованы 3 человека личного состава и одно плавательное средство", – сообщили в ведомстве.

МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.

