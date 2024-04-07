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Двое людей погибли Кульсары

тень двух мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 13:31 Фото: freepik
7 апреля, около 11:00 спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин, без признаков жизни в городе Кульсары Жылыойского района, сообщает Zakon.kz.

Со слов МЧС, 6 апреля мужчина 1974 года рождения со своим другом, самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Погибли они съехав с дороги в кювет и перевернувшись.

"Всего в поисковых работах были задействованы 3 человека личного состава и одно плавательное средство", – сообщили в ведомстве.

МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.

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