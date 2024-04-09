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Разбойное нападение с нанесением телесных повреждений завершилось поимкой преступников

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38 Фото: Zakon.kz
В ночь на 9 апреля в микрорайоне Жазира Ауэзовского района города Алматы произошло разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.

Со слов потерпевшего, при возвращении из магазина домой в темном переулке двое неизвестных стали обвинять его в причастности к закладкам. При этом они дали понять, что имеют отношение к местной полиции. Отрицание в причастности к наркотикам и согласие последовать в полицейский участок вызвали у незнакомцев приступ гнева, повлекший нанесение телесных повреждений. В результате потерпевшему разбили губу, отобрали телефон, наушники и комплект столярно-плотницких инструментов.

Далее незнакомцы стали применять свой нож и нож из комплекта инструментов, требуя у жертвы 100 тыс. тенге. Не обнаружив данной суммы они принудили его отправить голосовые сообщения родным и близким. На одну из вынужденных просьб откликнулся родственник, который перечислил парню 20 тыс. тенге. Получив деньги вымогатели потребовали потерпевшему идти домой, уехав на своем авто.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

На призыв о помощи отреагировал один из жителей, который и вызвал полицейских. Им была передана ориентировка по автомобилю вымогателей, который был обнаружен на территории района буквально через 10 минут.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Вымогатели не сумели скрыться от профессиональных маневров экипажа патрульной полиции 119 и 084.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

В результате слаженных и профессиональных действий задержаны трое парней, которые не стали отрицать нападение и дали признательные показания. По сути, задержание произошло настолько быстро, что у злоумышленников даже не было времени на отрицание содеянного.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Потерпевший сразу опознал своих обидчиков, холодное оружие, которое к нему применяли и личные вещи.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Задержанные доставлены в РОВД Ауэзовского района.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Потерпевший выразил благодарность полицейским за оперативную помощь и тоже планирует придать огласке данный инцидент в своих соцсетях.

А в Астане нападение пассажира на контролера в автобусе попало на видео.

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