Труп вынесло потоком воды из кладбища в Кульсары

Тело мужчины обнаружили 9 апреля в воде спасатели в Кульсары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Ак Жайык", тело обнаружили сотрудники ДЧС возле магазина "Рамазан".

"Как выяснилось, труп вынесло потоком воды с одного из кладбищ, расположенных за городом. В данный момент места для захоронений, а их всего два, затоплены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что найденный труп не принадлежит ни одному из двоих разыскиваемых, поиски которых сейчас ведутся.

Ранее сообщалось, что двух мужчин четвертый день ищут спасатели Атырауской области. По данным ДЧС Атырауской области, 6 апреля в 17:52 поступил вызов о том, что 48-летний мужчина и его 24-летний сын выехали осмотреть затопленный дом в город Кульсары Жылыойского района и не вернулись.