В селе Покровка СКО откачано 13,5 тысячи кубометров талой воды

В МЧС РК сообщили, что в с. Покровка Северо-Казахстанской области ведутся активные противопаводковые мероприятия в круглосуточном режиме, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, на данный час в Покровке уложено 4750 шт. мешкотар, отсыпано 150 тонн инертного материала и откачано 13,5 тыс. куб. м талой воды.





Ранее 11 апреля сообщалось, что в СКО спасатели, прибывшие на помощь из области Улытау, продолжают работы по откачке талых вод.

Ночью 12 апреля стало известно, что в целом по Казахстану из подтопленных зон эвакуированы свыше 99 тысяч человек, из них 36 365 детей.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.





