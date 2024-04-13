Огнеборцы потушили загоревшиеся бензовозы

В ночь на 13 апреля огнеборцы ВКО ликвидировали огонь, охвативший бензовозы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, на территории нефтебазы, расположенной в районе Алтай Восточно-Казахстанской области загорелось два бензовоза. В момент пожара обе машины находились в боксе.

Прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар на площади 19 кв. м. При тушении пожара использовали генераторы пены ГПС-600. Со слов пожарного, один из бензовозов был пустой. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

Этой же ночью в Глубоковском районе ВКО, сотрудники оперативно-спасательного отряда вытянули автомобиль из грязевой массы.