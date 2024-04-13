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Огнеборцы потушили загоревшиеся бензовозы

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 05:23 Фото: скриншот видео
В ночь на 13 апреля огнеборцы ВКО ликвидировали огонь, охвативший бензовозы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, на территории нефтебазы, расположенной в районе Алтай Восточно-Казахстанской области загорелось два бензовоза. В момент пожара обе машины находились в боксе.

Прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар на площади 19 кв. м. При тушении пожара использовали генераторы пены ГПС-600. Со слов пожарного, один из бензовозов был пустой. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

Этой же ночью в Глубоковском районе ВКО, сотрудники оперативно-спасательного отряда вытянули автомобиль из грязевой массы.

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Алия Абди
МЧС РК Восточно-Казахстанская область
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