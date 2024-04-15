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Отправлением закончился той в Экибастузе

Отправлением закончился той в Экибастузе , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 01:30 Фото: pixabay
32 человека оказались в больнице после посещения тоя, который проходил в одном из ресторанов Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Об этой ситуации стало известно 15 апреля в социальных сетях. 

"Здравствуйте, хотели бы пожаловаться в ресторан Grand Hall 13 апреля 2024 году мы провели там "Кыз узату" в количестве 200 человек и практически все отравились. Просим принять меры", – говорится в сообщении.

Под постом в комментариях отреагировало городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.  

"Сообщаем о том, что по случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана Grand Hall", – отметили в управлении.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области, с 14 апреля до 17:00 15 апреля в больницу обратились 32 человека. Из них четверо отказались от госпитализации, остальные на данный момент получают лечение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"С 14 апреля в инфекционное отделение Экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры. При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они были гостями мероприятия, проходившего 13 апреля в одном из кафе города. Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказании экстренной медицинской помощи госпитализированы в инфекционное отделение", – рассказали в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось о похожем случае. 53 человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана. 

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Диана Абдуллаева
Павлодарская область Экибастуз
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