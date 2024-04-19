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Горящий человек в центре левобережья Астаны попал на видео

Горящий мужчина в центре левобережья Астаны попал на видео, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 20:04 Фото: акимат Алматы
19 апреля в Казнете распространилось видео, на котором посреди автодороги в Астане горит человек, сообщает Zakon.kz.

Авторы видео сообщили, что инцидент произошел по улице Сыганак. Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Астаны. 

"Прибывшим на место нарядом полиции возгорание было потушено. Гражданин госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали в ДП.


Ранее сообщалось о другом происшествии. 8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины. 

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