Горящий человек в центре левобережья Астаны попал на видео
Фото: акимат Алматы
19 апреля в Казнете распространилось видео, на котором посреди автодороги в Астане горит человек, сообщает Zakon.kz.
Авторы видео сообщили, что инцидент произошел по улице Сыганак. Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.
"Прибывшим на место нарядом полиции возгорание было потушено. Гражданин госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали в ДП.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 8 апреля на пересечении улиц Кошкарбаева и Кордай в Астане водитель вышел из горящего автомобиля и попал под колеса другой машины.
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