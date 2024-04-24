Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада

Малайзия, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 02:29 Фото: X/Naija Echo
23 апреля в Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции парада, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Министерства обороны Малайзии, в результате инцидента погибли все 10 членов экипажа, находившиеся на бортах. На кадрах с места происшествия видно, как несколько вертолетов летят строем, пока один из них своими винтами не задел соседний. Оба летательных аппарата рухнули на землю.

По данным малазийских ВМС, крушение потерпели легкий вертолет Eurocopter AS555SN Fennec с тремя членами экипажа и вертолет для полетов над морем AW139, на борту которого было семь человек. Последний упал в бассейн неподалеку. Ведомство проведет расследование трагедии. Также минобороны Малайзии на своих страницах в соцсетях выразило соболезнование родным и близким погибших пилотов.

Малайзия, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 02:29

Фото: Instagram/mindefmalaysia

Вертолеты репетировали парад в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Каждый из членов экипажа был не старше 40 лет. Парад отменен.

Ранее в стране 24-летнюю победительницу конкурса красоты лишили титула из-за вызывающих танцев с полуголыми мужчинами.

Читайте также

пожар в жилом доме
Пожар вспыхнул открытым пламенем в частном доме в Семее
пожар
Пятый день бушует природный пожар в Алматинской области
найдено тело
Тело мужчины нашли в реке Бадам в Шымкенте
Алия Абди
Малайзия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: