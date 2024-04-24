Два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада

23 апреля в Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции парада, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Министерства обороны Малайзии, в результате инцидента погибли все 10 членов экипажа, находившиеся на бортах. На кадрах с места происшествия видно, как несколько вертолетов летят строем, пока один из них своими винтами не задел соседний. Оба летательных аппарата рухнули на землю.

Malaysia navy helicopters collide in mid-air, killing all 10 onboardhttps://t.co/TZkNc7QUek. pic.twitter.com/k5neiEXh1P — Tango III's Military News (@IiiTango) April 23, 2024

По данным малазийских ВМС, крушение потерпели легкий вертолет Eurocopter AS555SN Fennec с тремя членами экипажа и вертолет для полетов над морем AW139, на борту которого было семь человек. Последний упал в бассейн неподалеку. Ведомство проведет расследование трагедии. Также минобороны Малайзии на своих страницах в соцсетях выразило соболезнование родным и близким погибших пилотов.

Фото: Instagram/mindefmalaysia

Вертолеты репетировали парад в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Каждый из членов экипажа был не старше 40 лет. Парад отменен.

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