В гараже загорелся легковой автомобиль
Фото: pixabay
В ночь на 25 апреля в селе Костанайской области загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в селе Айет Костанайской области в салоне легкового автомобиля произошел пожар. В момент происшествия автомобиль находился в гараже.
Фото: скриншот видео
В 00:33 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Этой же ночью в Семее в частном жилом доме загорелась крыша.
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