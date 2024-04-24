В гараже загорелся легковой автомобиль

В ночь на 25 апреля в селе Костанайской области загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в селе Айет Костанайской области в салоне легкового автомобиля произошел пожар. В момент происшествия автомобиль находился в гараже.

Фото: скриншот видео