Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из рейсового автобуса "Екатеринбург-Караганда" эвакуированы 10 человек

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 06:30 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
26 апреля в 03:46 на 378 км автодороги "Астана-Петропавловск" из технически неисправного рейсового автобуса "Екатеринбург-Караганда" эвакуированы 10 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, среди эвакуированных есть ребенок. Двое граждан Российской Федерации, остальные – жители Казахстана. Все доставлены на железнодорожный вокзал города Акколь.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 06:30

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались. В эвакуационных действиях приняли участие спасатели Аккольского района.

Накануне в Алматы на оживленной дороге загорелся пассажирский автобус.

Читайте также

Шоколад
Ветеринары спасли корги, который съел 20 шоколадных батончиков
Китай
Девушке, позвонившей возлюбленному более 100 раз диагностировали болезнь
Восьмилетнего школьника жестоко избили сверстники в Мангистау
Восьмилетнего школьника жестоко избили сверстники в Мангистау
Алия Абди
Транспорт Акмолинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Ерке Есмахан поделилась кадрами из отпуска
Ерке Есмахан раскрыла секрет семейного счастья
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: