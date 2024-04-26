Из рейсового автобуса "Екатеринбург-Караганда" эвакуированы 10 человек

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

26 апреля в 03:46 на 378 км автодороги "Астана-Петропавловск" из технически неисправного рейсового автобуса "Екатеринбург-Караганда" эвакуированы 10 человек, сообщает Zakon.kz.

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