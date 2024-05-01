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Законодательство РК

В Кульсары подтопленными остаются более трёхсот частных жилых домов

В Кульсары подтопленными остаются более трёхсот частных жилых домов, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 03:26 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что несмотря на то, то работы по откачке воды в Кульсары ведутся независимо от времени суток подтопленными остаются более трёхсот частных жилых домов, передает Zakon.kz.

1 мая сообщалось, что в Кульсары откачано и отведена свыше 216 тысяч кубометров воды с подтопленных территории с помощью передвижных насосных станции и мотопомп.


С момента паводка в населенном пункте силами спасателей МЧС РК было отведено более 3 млн. кубометров воды из 2564 домов. 

Ранее 1 мая 2024 года на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города, который больше всего пострадал от паводков.

С полной информацией о паводках в Казахстане можно ознакомиться здесь.

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