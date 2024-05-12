В Кызылорде двое детей выпали из балкона

В МЧС РК сообщили, что двое детей: шестилетний мальчик и семилетняя девочка оставшись без присмотра взрослых, выпали из балкона третьего этажа, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве дети госпитализированы в детскую городскую больницу.

В МЧС обратились ко всем родителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра;

"Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении МЧС.

Ранее 8 мая сообщалось, что с интервалом в полчаса две маленькие девочки выпали из окон в Шахтинске и в Семее. Дети в больницах. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.