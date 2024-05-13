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Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшую броситься с 5 этажа

Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшую броситься с 5 этажа, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 14:34 Фото: pxhere
Сотрудники полиции Петропавловска предотвратили попытку суицида. Девушка выбралась на карниз балкона пятого этажа и намеревалась спрыгнуть, передает Zakon.kz.

Прибывшие на место полицейские быстро поднялись в квартиру, затем капитан Бахтияр Дощанов вышел за девушкой на карниз, а его напарник лейтенант Азамат Темирханов помог девушке вернуться в квартиру, сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Никакой страховки с низу не было. Все активные действия, по словам полицейских, заняли примерно три минуты.


Для выяснения обстоятельств и разбирательства 20-летняя девушка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы и доставлена в управление полиции.

Ранее на видео также попала операция по спасению мужчины, который хотел спрыгнуть с пятого этажа.

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