Несовершеннолетнего мальчика нашли мертвым возле одного из домов в селе Жамбылкой области

13 мая в Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

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