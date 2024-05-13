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Законодательство РК

Несовершеннолетнего мальчика нашли мертвым возле одного из домов в селе Жамбылкой области

13 мая в Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

"По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС. Кроме того, в отношении него проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия. Иная информация согласно требованиям статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Ранее сообщалось, что тело недоношенного младенца нашли в коробке в перинатальном центре Шымкента.

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Жамбылская область 2024 год Убийство Убийство
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